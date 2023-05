È vero che per le famiglie espatriate i nonni spesso sono una manna dal cielo. Negli anni in cui ho abitato all’estero con tre figli piccoli contavo i giorni che mancavano all’arrivo dei nonni, uno chiunque di loro, per avere un po’ di aiuto con i bambini. Avere i miei genitori o i suoceri con noi significava avere pasti prelibati, babysitter sempre pronti e, in generale, più compagnia e affetto per i bambini, che crescevano lontani dalla nostra rete sociale. Detto questo, non esistono formule “normali” per le famiglie, neanche quelle espatriate. Il vostro sembra un classico caso di nonni troppo presenti, che non capiscono i confini del vostro spazio. Ma l’origine di questo problema spesso sta nel rapporto di coppia: tuo marito sa come ti senti? Condivide anche lui la stessa insofferenza? Perché è con lui che devi parlarne ed è lui che deve agire per cambiare la situazione con i suoi genitori. Non sarà facile scardinare un assetto che tutti danno per scontato ma è necessario farlo, perché queste dinamiche posso diventare logoranti per la coppia e negative per tutta la famiglia.

