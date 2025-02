Cambi di scuola frequenti non sono ideali per i bambini, perché affrontare più inserimenti può essere destabilizzante. Lo sanno bene le famiglie che devono trasferirsi spesso per lavoro. Ma anche solo spostare una bambina in un altro istituto o un’altra classe prima della fine dell’anno scolastico non è l’ideale e andrebbe fatto solo per motivi imprescindibili. Lavorare in un gruppo già formato può essere faticoso. Detto questo bisogna anche stare attenti a non cadere nell’eccesso opposto: lasciare i figli nello stesso istituto per più cicli scolastici, magari perfino con gli stessi compagni, li priva della possibilità di imparare ad adattarsi a nuove condizioni, nuovi spazi, nuovi ambienti sociali. E a imparare a ricominciare. Nel caso di vostra figlia di tre anni, non credo proprio che il cambiamento possa destabilizzarla: alla sua età il mondo è un luogo sempre nuovo e l’unica certezza siete voi genitori. È comprensibile che tua moglie preferisca proseguire su una strada rassicurante, ma scoprire la capacità di adattamento di vostra figlia potrebbe essere una bella sorpresa anche per lei.