Nell’ultimo anno ho letto tanti articoli che raccontano la moda dei profumi di lusso che si è diffusa tra gli adolescenti maschi. Come al solito alla base del fenomeno c’è TikTok, dove giovani influencer come That­FragranceKid o TheCologneBoy dispensano ai loro follower ore e ore di consigli su come trovare il profumo più adatto. Per la giornalista Emma Baddington del Guardian si tratta del corrispettivo maschile dell’ossessione delle adolescenti per la skin care: “E se ci pensate questa fissazione per profumare di buono è più allegra di quella di combattere rughe che non ci sono”. Sul fatto che il profumo di tuo figlio proprio non ti piace, ti racconto un episodio: uno dei miei più cari amici, un francese che ho conosciuto quando abitava a Roma, portava un profumo che io trovavo tremendo. Ma non gli ho detto mai nulla. Dopo qualche anno è tornato a vivere a Parigi e le mie giornate sono diventate un po’ più grigie. Un giorno, camminando in via del Corso, incrocio qualcuno che ha quello stesso profumo e ho un colpo al cuore. Seguo quel tipo ancora un po’ per farmi inebriare dal dolce profumo del mio amico lontano. Chissà, forse tra qualche anno, risentendo l’insopportabile profumo di tuo figlio anche tu sarai afferrata da un’inaspettata nostalgia.

daddy@internazionale.it