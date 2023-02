È la quarta volta quest’anno che leggo un libro in cui qualcuno scompare. Le storie si annidano negli spazi, o piuttosto nei vuoti, che le persone lasciano dietro di sé quando se ne vanno. Lo sa Margherita, per cui il tempo s’infila in una traiettoria diversa quando il fratello minore Giulio esce di casa e non torna più. “Prima di Giulio non le sembra nemmeno di aver vissuto”, e così torna a quel momento per cercare di capire cosa si è spezzato.