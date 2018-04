Le città intelligenti non esistono

L’espressione smart city è interessante ma non importante, dato che nessuno si preoccupa di definirla. Smart è una fantasiosa etichetta politica usata da un’alleanza contemporanea tra urbanisti di sinistra e imprenditori tecnologici. Definirsi smart, intelligenti, è solo un modo per far apparire stupidi quelli che credono nelle forze di mercato e i nimby (not in my backyard, non nel mio cortile), quelli che si oppongono alla costruzione di opere pubbliche vicino alle loro case.

I patiti delle smart city di tutto il mondo saranno d’accordo sul fatto che Londra è una città particolarmente intelligente. Ma perché? Londra è una bestia enorme e sgraziata che vive senza sosta in uno stato di disordine irrazionale ed eccentrico. Londra è un assurdo caos urbano, ma ospita anche alcune delle migliori conferenze sulle smart city. Londra ha anche una burocrazia da grande amministrazione che usa parole come “smart city” (ne ha addirittura coniate alcune). Il linguaggio delle smart city è sempre un inglese commerciale internazionale, in qualunque città ci si trovi.

Tuttavia le città del futuro non saranno intelligenti, ben progettate, efficienti, pulite, giuste, verdi, sostenibili, sicure, sane, economiche o resilienti. Né avranno alti ideali di libertà, uguaglianza o fratellanza. La smart city del futuro sarà internet, il cloud, e un sacco di altri gadget messi in campo dalle amministrazioni comunali, per lo più con lo scopo di rendere le città più attraenti per il capitale. Quando questo sarà fatto bene, aumenterà l’influenza delle città più attente e ambiziose, facendo apparire i sindaci più degni di essere eletti. Quando sarà fatto male, somiglierà molto alle logore carcasse delle precedenti ondate d’innovazione urbana, come ferrovie, linee elettriche, autostrade e oleodotti. Ci saranno anche effetti collaterali e contraccolpi negativi che neanche il più saggio degli urbanisti potrebbe prevedere. Queste città intelligenti non saranno paradisi dell’efficienza apparentemente impeccabili, come il nuovo quartier generale della Apple .

Roma e Londra sono due colossi giganteschi e intorpiditi, sopravvissuti a millenni di volenterose riforme. Entrambe fanno parte di un mondo in cui metà della popolazione vive nelle città e un altro paio di miliardi lo farà presto. La popolazione sta invecchiando velocemente, le infrastrutture si sgretolano e i cambiamenti climatici stanno prendendo il posto degli incendi, delle guerre e delle epidemie del passato. Sono questi i problemi urbani importanti. Per quanto noiosi, è su questi che bisogna concentrarsi.

Le città che promuoveranno, ma subiranno anche, questa nuova azione dinamica avranno più o meno l’aspetto di Amsterdam, Singapore, Tallinn, Dubai, Barcellona, Los Angeles, Toronto, Shanghai, Sydney e, appunto, Londra, per il semplice motivo che sono queste le città già impegnate in questa evoluzione.

In passato pensavo che il tempo avrebbe dato ragione ai fornitori d’infrastrutture di internet: che avremmo vissuto in un mondo fatto di torrent (un sistema per lo scambio di file) e di circolazione dati senza conflitti e per tutti. Le cose sarebbero davvero potute andare così, ma il guadagno non è stato abbastanza rapido. Al suo posto è emerso l’attuale modello economico basato sulla sorveglianza, e quindi la consapevolezza che le nostre informazioni personali sono in mano alle aziende.

Questa balcanizzazione digitale è per molti versi sinistra e ingiusta, ma tende ad assumere caratteristiche diverse a seconda della regione. Ed è equa e accessibile più o meno come la villa di un miliardario.

Quest’anno una serie di città statunitensi si sono prostrate di fronte ad Amazon nella speranza di ospitare il secondo e atteso quartier generale dell’azienda. Farebbero qualsiasi cosa per ottenere qualche briciola del giro d’affari di Amazon (anche se nessuno sa che tipo di posti di lavoro l’azienda stia davvero promettendo). La cosa, se non altro, ha chiarito che la promessa di un’internet mondiale libera per tutti era finita, e che quel che conta è ancora la posizione geografica e nient’altro che quella.

È per questo che la città tedesca di Duis­burg, un tempo poco nota, si sta ritagliando una nuova ragione di esistere in quanto prima smart city cinese in Europa. Ed è sempre per questo motivo che Tallinn, in Estonia, offre “residenze elettroniche” ai sud­coreani che vogliono fingere di essere uomini d’affari dell’Unione europea, senza dover mettere piede nei paludosi terreni del Baltico.

Le città intelligenti giocheranno la carta dell’intelligenza per far valere i loro vantaggi competitivi. Invece di essere piattaforme aperte a tutti che funzionano alla velocità della luce, globali e multiculturali, diventeranno comunità chiuse digitali, con codici di funzionamento complessi, ingannevoli e disonesti quanto il regolamento sulla privacy di Facebook.