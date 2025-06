Il trionfo di Zohran Mamdani alle primarie democratiche per scegliere il candidato sindaco di New York è più di una semplice sorpresa elettorale. È una conferma del fatto che una politica progressista, se condotta con disciplina, visione ed energia, può riscuotere un consenso ampio, anche in una città nota per le sue strutture di potere ben consolidate.

Non sono state delle primarie normali. Andrew Cuomo, ex governatore la cui caduta in disgrazia sembrava irreparabile fino a pochi anni fa, era considerato di gran lunga il favorito. Sostenuto dai soldi delle multinazionali, dai super pac (i comitati d’azione politica, formalmente indipendenti dai candidati, che mobilitano fondi per le campagne elettorali), e da donatori miliardari come Michael Bloomberg e Bill Ackman, Cuomo puntava sull’inerzia istituzionale e sul sostegno dall’alto. Eppure la sera del 24 giugno è stato evidente che tutto questo non sarebbe bastato.

Mamdani, 33 anni, cresciuto nel Queens e deputato dell’assemblea dello stato di New York, ha condotto una campagna tenacemente disciplinata, costruita intorno al tema del costo della vita, concentrandosi su questioni fondamentali come la casa, i trasporti e l’assistenza all’infanzia. I ripetuti tentativi di ridurre Mamdani a un “socialista musulmano” con idee radicali, d’imporre una politica identitaria divisiva o di rendere le elezioni un referendum su Israele sono tutti falliti.

Ma non è stato solo l’autocontrollo nella comunicazione a farlo vincere. Mamdani ha un talento politico legato a un carisma autentico. La sua proprietà di linguaggio, la chiarezza di intenti e la sua autenticità gli hanno permesso di parlare in modo convincente a elettori di estrazioni diverse. Non è stato l’ennesimo politico-attivista, si è dimostrato un leader naturale, una persona capace di comunicare verità morali senza suonare moralista.

D’altro canto, il tentativo di Cuomo di reinventarsi politicamente era problematico fin dal principio. La sua candidatura è stata percepita da molti elettori come un arrogante colpo di mano, un progetto di riabilitazione invece che un serio impegno ad affrontare le sfide della città. Non si è preoccupato di confrontarsi seriamente con il sistema elettorale relativamente nuovo di New York, noto come ranked-choice voting (un meccanismo complesso in cui ogni elettore può scegliere fino a cinque candidati e metterli in ordine di preferenza), tendendo ostinatamente a isolarsi invece che a costruire coalizioni, anche con figure centriste.