Falso. Negli ultimi anni il pilates è stato acclamato come un sistema di allenamento miracoloso, tanto che c’è chi sostiene che possa allungare i muscoli. Non ci sono prove, tuttavia, che le fibre muscolari degli esseri umani si possano allungare con lo stretching, spiega Christopher Morse della Manchester metropolitan university, nel Regno Unito. Anche se questo fosse possibile, bisognerebbe sottoporsi a uno sforzo molto intenso, cosa che comunque non avviene quando si pratica il pilates. Questa errata convinzione, secondo Morse, deriva dal fatto che con l’aumento della flessibilità i muscoli possono sembrare più lunghi. Ma il pilates, semplicemente, aiuta il corpo a gestire meglio il disagio che si prova quando si fa stretching, perché con l’esercizio il muscolo impara a tollerare la tensione che ne deriva. Il fisico “lungo e snello” che alcuni influencer promettono di ottenere con il pilates “significa sostanzialmente solo magro”, dice Morse, aggiungendo che in realtà con questa attività non si bruciano molte calorie. Il pilates resta comunque un’ottima forma di allenamento fisico: “Si lavora tanto sui muscoli centrali del corpo, rendendoli più forti”, spiega Morse. “E questo è ottimo per prevenire il mal di schiena”. The Guardian