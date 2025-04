Vero. I calzini mantengono i piedi al caldo e creano una sensazione di comfort. Anche se può sembrare controintuitivo, indossare i calzini a letto può aiutare ad abbassare la temperatura corporea favorendo l’addormentamento, dicono gli esperti. “Quando i piedi si scaldano, i vasi sanguigni sottocutanei si dilatano in tutto il corpo”, afferma Indira Gurubhagavatula, docente di medicina all’università della Pennsylvania specializzata in problemi del sonno. “Con la vasodilatazione il sangue raggiunge la superficie, il calore si disperde e la temperatura corporea scende. Il calo della temperatura corporea segnala al cervello che può prepararsi al sonno”. Nel 2018 uno studio condotto su piccola scala ha riportato che le persone che dormivano in un ambiente fresco con indosso i calzini si addormentavano in media 7,5 minuti prima, avevano meno risvegli e dormivano 32 minuti in più rispetto a chi non indossava i calzini. Allo stesso modo, un bagno, una doccia o una bevanda calda prima di andare a letto potrebbero favorire il sonno. Tuttavia “non è una raccomandazione valida per tutti”, spiega Michelle Drerup, del Cleveland clinic sleep disorders center. Non risolve i disturbi del sonno e chi ha problemi circolatori o è soggetto ai funghi dovrebbe chiedere consiglio a un medico. The Washington Post