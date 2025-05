Falso. Sui social media ci sono molti video che suggeriscono di bere un bicchiere d’acqua tiepida con il limone come prima cosa al mattino. Secondo gli influencer quest’abitudine porterebbe diversi benefici per la salute, ma per la nutrizionista statunitense Emily Ho non esistono prove scientifiche a sostegno di questa tesi. Il principale vantaggio dell’acqua tiepida con il limone, spiega Ho, è che ha un effetto idratante e questo è particolarmente utile al mattino poiché non si è bevuto nulla per tutta la notte. Gli stessi benefici, tuttavia, si ottengono con un semplice bicchiere d’acqua, una tisana o perfino una tazza di caffè. Qualsiasi liquido è utile a questo scopo, come anche per mantenere in movimento l’apparato digerente. L’acqua con il limone potrebbe far bene al sistema immunitario, perché il liquido di mezzo limone equivale a un quarto della dose giornaliera di vitamina C raccomandata. Questa vitamina è essenziale per la funzione immunitaria ed è anche un potente antiossidante. Ma non ci sono prove che assumerne maggiori quantità faccia ammalare di meno. “Non si può rafforzare il sistema immunitario bevendo acqua calda e limone”, spiega Joan Salge Blake, dietista e docente di nutrizione clinica all’università di Boston, negli Stati Uniti. In conclusione l’acqua con il limone è una bevanda idratante e un buon sostituto delle opzioni più zuccherate, ma non offre molto di più. The New York Times