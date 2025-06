Vero. Durante un forte temporale è meglio restare al chiuso e osservare alcune regole di sicurezza, per esempio quella di non fare la doccia. La probabilità di prendere una scossa elettrica è molto bassa, ma non nulla, affermano gli esperti. Il meteorologo statunitense Chris Vagasky, del National lightning safety council, dice che “se un fulmine viaggia attraverso l’impianto elettrico o quello idraulico si potrebbe prendere una scossa” perché i cavi elettrici, le tubature, in particolare quelle metalliche, e l’acqua agiscono da conduttori. In molte case si usano i tubi di plastica, che possono ridurre il rischio, ma “l’acqua resta un buon conduttore di elettricità, il che significa che esiste il rischio di folgorazione”, afferma Keith Sherburn, il meteorologo del National weather service. Le lesioni causate dai fulmini non sono ben monitorate ed è difficile sapere quante persone siano state folgorate mentre facevano la doccia, tuttavia negli ultimi vent’anni negli Stati Uniti non sono stati registrati decessi collegati a queste attività. Comunque gli esperti consigliano di non usare l’acqua quando si sentono i tuoni, per esempio per lavarsi le mani, lavare i vestiti o i piatti, e di non usare gli elettrodomestici o i telefoni attaccati alle prese di corrente. The Washington Post