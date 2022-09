Con le parole giuste

Un laboratorio di scrittura creativa di gruppo per capire in che modo le parole danno forma al mondo che ci circonda e come possiamo usarle rispettando le differenze fisiche, di genere, di cultura e di età.

10-14 anni. Fino alle 18.30

A cura di Cidas cooperativa sociale

Tutte le attività sono gratuite e a numero chiuso, per un massimo di 30 partecipanti. Iscrizioni mezz’ora prima dell’inizio, presso il luogo in cui si svolge il laboratorio.