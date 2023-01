1) I suoceri senza confini: troppo presenti, troppo appiccicosi, poco rispettosi della privacy, più che suoceri pensano di essere una coppia di amici con cui andare in vacanza. 2) I suoceri freddi: poco amichevoli e gentili, non accettano il coniuge come parte della famiglia e quando dicono “noi” intendono solo loro e il loro figlio. 3) I suoceri ipersensibili: si offendono sempre, per ogni cosa. E tengono il muso. 4) I suoceri maniaci del controllo: gestiscono la vita del figlio come quando era un bambino, vi danno un appartamento ma non il permesso di cambiare i mobili, e hanno diritto di critica su tutto. 5) I suoceri estremisti: sono molto religiosi o conservatori e non accettano differenze culturali e stili di vita diversi, che si tratti di religione, orientamento sessuale, veganesimo. La cosa da tenere a mente, comunque, è che i suoceri non sono genitori ma non sono neanche parenti qualsiasi. Se impari a camminare lungo questa sottile linea di demarcazione potrai diventare una persona speciale per tua nuora.