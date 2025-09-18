Sono cresciuta con genitori anaffettivi e quando si è trattato di costruire la mia famiglia ho scelto un uomo a cui dopo più di cinquant’anni sono ancora profondamente legata e ho tirato su i miei due figli, oggi ultraquarantenni, con tutto l’amore e la cura che non ho mai ricevuto. Nessuno dei due però ha scelto una vita sentimentale stabile ed è chiaro che non hanno intenzione di avere figli. Questo mi fa sentire privata del ruolo di nonna, e dell’idea che la bella famiglia che io e mio marito abbiamo costruito possa durare oltre la nostra vita terrena. So che i figli sono liberi di scegliere il loro percorso, ma provo comunque una grande malinconia. –S.