Tutto pronto per gli Oscar

Le nomination per i novantesimi Academy awards, annunciate il 23 gennaio 2018 , vedono un nutrito gruppo di candidati al titolo di miglior film, tra cui La forma dell’acqua, Dunkirk, Lady Bird, Scappa-Get out, Il filo nascosto e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. È da sottolineare che in quella che è principale categoria concorrono film di generi spesso snobbati dagli Oscar, come l’horror e le commedie adolescenziali. In un anno politicamente intenso per gli Stati Uniti, i premi del settore prediligono film dotati di un punto di vista deciso, raccontati da artisti noti (Guillermo del Toro, Christopher Nolan) e nuovi registi (Greta Gerwig, Jordan Peele) dotati di forte personalità dietro la macchina da presa.

Come succede ogni anno per gli Oscar, ci sono alcune pietre miliari: Rachel Morrison è la prima donna della storia a essere nominata nella categoria migliore fotografia. Greta Gerwig è la quinta donna è essere nominata come migliore regista, e la prima da quando Kathryn Bigelow ha vinto il premio nel 2010 per The hurt locker. Jordan Peele è il quinto afroamericano nominato in questa categoria, e solo la terza persona nella storia a ottenere la nomination nelle categorie miglior film, migliore sceneggiatura e miglior regista per il suo film d’esordio (gli altri sono Warren Beatty e James L.Brooks). Agnès Varda, 89 anni, la pionieristica regista donna distintasi inizialmente durante la nouvelle vague francese, ha ottenuto la sua prima nomination competitiva agli Oscar per il suo documentario Visages villages. Mentre Logan-The Wolverine è il primo film tratto da un fumetto a ottenere una nomination per la sceneggiatura (nella categoria sceneggiature non originali).

Esclusi e favoriti

Tra gli esclusi più sorprendenti c’è James Franco, ritenuto tra i favoriti per il suo film The disaster artist (che ha comunque ottenuto una nomination tra le sceneggiature non originali), forse per le accuse di aggressione sessuale riferite dal Los Angeles Times mentre venivano definite le nomination. Il film The Post di Steven Spielberg, che negli scorsi anni sarebbe stato uno dei principali candidati, ha ottenuto solamente le nomination come miglior film e miglior attrice protagonista (Meryl Streep), quasi un gesto dovuto per una delle storiche favorite all’Oscar. Martin McDonagh, che ha ottenuto una nomination per la sceneggiatura di Tre manifesti, è stato escluso dalla categoria di miglior regista, in cui è invece entrato Paul Thomas Anderson per Il filo nascosto, il che indica che il film non avrebbe l’unanimità di consensi in tutte le categorie che solitamente accompagna i favoriti.

Tre manifesti ha comunque ottenuto due nomination per gli attori non protagonisti (Sam Rockwell e Woody Harrelson), che hanno estromesso i due attori favoriti di Chiamami col tuo nome (Armie Hammer e Michael Stuhlbarg). La recente ondata di sostegno a favore di Il filo nascosto, che ha ottenuto sei nomination (tra le quali miglior film e miglior attrice non protagonista) è stata una sorpresa dopo che il film è stato perlopiù ignorato nei premi precedenti. Film più di nicchia come Tonya e Un sogno chiamato Florida non sono riusciti a essere nominati come miglior film o migliore sceneggiatura, ottenendo solo nomination per gli interpreti (e, nel caso di Tonya per il montaggio). Anche L’ora più buia, un film biografico su Winston Churchill, ha ottenuto molti apprezzamenti, ricevendo una nomination come miglior film (Gary Oldman è favorito nella corsa per il miglior attore).

I principali favoriti sono cinque film, e ciascuno possiede caratteristiche che potrebbero farlo prevalere. Tre manifesti ha colpito i votanti che vi hanno visto il racconto di una donna ostinatamente alla ricerca di giustizia, e la sua attrice principale Frances McDormand è la favorita nella sua categoria. Scappa–Get out, al contempo satira sferzante e horror palpitante, ha ottenuto elogi dalla critica e ha sbancato il botteghino nel febbraio 2017, diventando forse il film più discusso dello scorso anno. Lady Bird, storia di una ragazza che cresce a Sacramento, è stato adorato dai critici ed è uno dei film indipendenti più di successo di quest’inverno. La forma dell’acqua è un’emozionante opera firmata da Guillermo Del Toro, che ha trasformato il suo amore per i film di mostri in un entusiasmante, e a tratti scioccante, film drammatico ambientato nel passato. Ed è difficile ignorare anche Dunkirk, una celebrazione del potere del cinema nonché una sconvolgente esperienza cinematografica sulla guerra, firmata da uno dei principali artigiani del settore, Christopher Nolan.

La cerimonia degli Academy Award sarà trasmessa il 4 marzo alle 20: sarà presentata da Jimmy Kimmel e trasmessa dal vivo dalla Abc. Ecco la lista completa delle nomination.